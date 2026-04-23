Coelacanth Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Coelacanth Energy hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 10,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Coelacanth Energy ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Coelacanth Energy 25,23 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 128,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,04 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at