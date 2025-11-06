Colinz Laboratories hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Colinz Laboratories lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,620 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Colinz Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 13,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 25,50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at