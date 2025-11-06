Colonnade Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Colonnade Acquisition A hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Colonnade Acquisition A -0,540 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Colonnade Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 39,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at