Columbia Financial Aktie
WKN DE: A2JJ7B / ISIN: US1976411033
|
21.10.2025 02:20:25
Columbia Financial, Inc. Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Columbia Financial, Inc. (CLBK) announced earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $14.87 million, or $0.15 per share. This compares with $6.19 million, or $0.06 per share, last year.
Columbia Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.87 Mln. vs. $6.19 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.06 last year.
Total Interest Income: $120.42 Mln Vs $115.89 Mln
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Financial Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Columbia Financial Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Financial Inc Registered Shs
|11,70
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandelskonflikt im Fokus: ATX letztlich höher -- DAX schließt stark - über 24.000 Punkte -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich teils mit deutlichen Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Montag stärker. Die Wall Street verbuchte Gewinne. Die Börsen in Fernost legten zum Wochenstart teils deutlich zu.