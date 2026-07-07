Legend Corporation LimitedShs Aktie
WKN: A0B886 / ISIN: AU000000LGD1
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07.07.2026 04:43:20
Comedy legend Mel Brooks turns 100
A parody of Adolf Hitler in the landmark 1968 movie "The Producers" was just the beginning for US actor Mel Brooks. The 100-year-old comedian is still on a roll today.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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