Comelf legte Quartalsergebnis vor

Comelf stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 RON. Im Vorjahresviertel waren 0,090 RON je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,4 Millionen RON. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 39,4 Millionen RON.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,210 RON eingefahren. Im Vorjahr waren 0,400 RON je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 160,95 Millionen RON – das entspricht einem Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 166,33 Millionen RON in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at