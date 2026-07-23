Zahlenflut: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. An den Märkten in Asien gibt es am Donnerstag keine einheitliche Tendenz.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag niedriger.

Der ATX gibt kurz nach Handelsbeginn 0,53 Prozent auf 6.493,47 Zähler ab.

Am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) startet der Wiener Aktienmarkt leichter ins Geschäft. Mit einer Veränderung der geldpolitischen Schlüsselsätze wird nicht gerechnet. Die jüngste Eskalation am Persischen Golf und die wieder steigenden Energiepreise seien Entwicklungen, die den Notenbankern kaum gefallen dürften, schreiben die Ökonomen der Helaba: "Klare Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung gibt es gleichwohl nicht."

Inzwischen schüren steigende Ölpreise wegen der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg weiter Inflationsängste und bleiben damit ein Problem für die Märkte. Hinzu kommt, dass die nach US-Börsenschluss vorgestellten Zahlen großer US-Konzerne die Anleger nicht überzeugten - obwohl der Internetriese Alphabet im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen hat. Da Googles Mutterkonzern noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken will, kamen die Aktien nachbörslich unter Druck. In Asien allerdings profitierten Chipwerte davon.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit leichten Verlusten.

Der DAX verliert anfänglich 0,64 Prozent auf 24.994,05 Punkte.

Steigende Ölpreise wegen der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg schüren weiter Inflationsängste und bleiben damit ein Problem für die Märkte. Hinzu kommt, dass die nach US-Börsenschluss vorgestellten Zahlen großer US-Konzerne die Anleger nicht überzeugten - obwohl der Internetriese Alphabet im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen hat. Da Googles Mutterkonzern noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken will, kamen die Aktien nachbörslich unter Druck. In Asien allerdings profitierten Chipwerte davon.

Die Augen werden nun auf die Europäische Zentralbank gerichtet, die ihren Leitzins an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen wird. "Die Notenbank hat keinen Grund, sich heute festzulegen - und genau darin liegt ihre grösste Stärke", glaubt der Portfoliomanager Jörg Held vom Fondsanbieter Ethenea. Mit grosser Spannung werden die Signale für die nächste Sitzung im September erwartet, für die viele Ökonomen von einer erneuten Leitzinserhöhung ausgehen. Laut Held spricht die Datenlage "für ein Umfeld, in dem Geduld gefragt ist."

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich die Anleger zur Wochenmitte zurück.

Der Dow Jones Industrial begann den Handelstag knapp im Plus. Zeitweise weitete er seine Gewinne aus, bevor er im Verlauf wieder an seinen Vortagesschluss zurück fiel und marginale 0,01 Prozent tiefer bei 52.219,35 Punkten in den Feierabend ging.

Der technologielastige NASDAQ Composite gab zur Startglocke nach und verbuchte auch im weiteren Verlauf Verluste. Er beendete die Sitzung 0,57 Prozent schwächer bei 25.690,90 Zählern.

Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung im Vorfeld der anstehenden wichtigen Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Nach US-Börsenschluss werden unter anderem die Google-Mutter Alphabet, IBM, Tesla und Texas Instruments ihre Quartalszahlen vorlegen.

"Investoren kehren vor den wichtigen Quartalszahlen wieder zu KI-Titeln zurück, wobei Alphabet der nächste wichtige Test für die Investitionsbereitschaft und die Monetarisierung von Cloud bzw. KI ist", hieß es von der Tickmill Group. "Der Markt braucht keine Perfektion, aber er braucht den Beweis, dass die Ausgabenabsichten intakt bleiben und die Nachfrage nach KI-Infrastruktur nicht nachlässt."

Belastend wirkte die weitere Eskalation im Iran-Krieg, wo die Angriffe der USA und des Iran weitergehen. Laut US-Aussenminister Marco Rubio meint es der Iran mit Friedensgesprächen nicht ernst. Dies trieb die Ölpreise weiter nach oben. Der Anstieg der Ölpreise sowie der Erdgas- und anderer Rohstoffpreise habe die kurzfristigen Inflationserwartungen angehoben, so die Deutsche Bank. "Dies führt dazu, dass Anleger mehr Zinserhöhungen der Federal Reserve einpreisen und sogar wieder über eine mögliche Zinserhöhung in der nächsten Woche spekuliert wird", so die Analysten.

ASIEN

In Asien geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Nikkei 225 notiert 0,6 Prozent fester bei 66.509,54 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt das Börsenbarometer Shanghai Composite derweil 1,85 Prozent auf 3.882,41 Zähler ab.

In Hongkong klettert der Hang Seng 1,34 Prozent auf 25.227,06 Indexpunkte.

Neben dem Nahost-Konflikt rückt allmählich die laufende Berichtssaison ins Rampenlicht. Anleger müssen die gestrige Zahlenflut nach den Bilanzvorlagen von Alphabet, Tesla, IBM und Co. erst einmal verdauen. Trotz nicht astreiner Zahlen ist die Stimmung an den asiatischen Märkten überwiegend positiv.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX