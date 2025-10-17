Comerica Aktie
WKN: 864861 / ISIN: US2003401070
|
17.10.2025 13:09:31
Comerica Inc. Q3 Profit Beats Estimates
(RTTNews) - Comerica Inc. (CMA) revealed earnings for third quarter that beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $175 million, or $1.35 per share. This compares with $177 million, or $1.33 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.28 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $574 million from $534 million last year.
Comerica Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $175 Mln. vs. $177 Mln. last year. -EPS: $1.35 vs. $1.33 last year. -Revenue: $574 Mln vs. $534 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comerica Inc.mehr Nachrichten
|
16.10.25
|Ausblick: Comerica vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|S&P 500-Papier Comerica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comerica von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.25
|S&P 500-Wert Comerica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comerica von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
06.10.25
|Gewinne in New York: S&P 500 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.10.25
|S&P 500-Handel aktuell: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
06.10.25
|US regional bank Fifth Third strikes $11bn deal to buy Comerica (Financial Times)
Analysen zu Comerica Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comerica Inc.
|62,50
|-6,72%