Command Center stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Command Center äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Command Center 6,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at