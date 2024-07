Commerzbank-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank vor den Zahlen zum zweiten Quartal von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends dürften positiv geblieben sein, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. So etwa, dass die Nettozinserträge weiter auf hohem Niveau sein sollten und die Kosteninflation beherrschbar bleibe. Der Gegenwind im polnischen Geschäft und die Risiken mit Blick auf Russland hätten allerdings zugenommen. Die Aktie bleibe aber ein "Top Pick".

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Commerzbank-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 14,39 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 25,09 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 504 122 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 37,2 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 vorlegen.

