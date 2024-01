LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen von 10,80 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen und in der Folge das Kursziel leicht nach unten angepasst, schrieb Analyst Krishnendra Dubey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hintergrund seien die Zinserwartungen. Das vierte Quartal dürfte unterdessen dem Ausblick der Bank entsprechen. Entscheidend seien aber die Prognosen für 2024, und hier seien keine positiven Überraschungen zu erwarten./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 04:00 / GMT



