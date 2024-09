Commerzbank und UniCredit: Deutsche Bundesbank betont Notwendigkeit starker Banken - Commerzbank-Aktie höher

"Wir benötigen starke und robuste Banken", sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel im Deutschlandfunk. Es komme bei einem Banken-Zusammenschluss darauf an, dass sich am Ende die Geschäftsmodelle ergänzten und eine Bank entstehe, die wettbewerbsfähig sei. "Das werden sich auch die Aufsichtsbehörden ganz genau anschauen."

Die Großbank Unicredit hatte in dieser Woche beim angekündigten Verkauf von Aktien der Commerzbank durch den Bund zugeschlagen und kaufte zudem Anteile am Markt. Unicredit-Chef Andrea Orcel äußerte Interesse an einer Übernahme des seit der Finanzkrise teilverstaatlichten deutschen Geldhauses. Insgesamt halten die Italiener bereits rund neun Prozent der Commerzbank-Aktien. Der Anteil des deutschen Staats sinkt durch den Verkauf auf zwölf Prozent.

"Deutschland benötigt starke Banken für die Finanzierung der Unternehmen für die Zukunftsaufgaben", sagte Nagel. "Es wird bei dem genannten Fall auch genau darauf ankommen, wie es gelingen kann, hier für einen robusten starken Bankenmarkt zu sorgen. Und ich bin zuversichtlich, dass die Akteure hier verantwortlich handeln werden."

Die Commerzbank-Aktie gewann im XETRA-Handel letztlich 4,17 Prozent auf 15,63 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)