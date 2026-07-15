Community Trust Bancorp Aktie
WKN: 919427 / ISIN: US2041491083
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15.07.2026 16:37:59
Community Trust Bancorp Q2 Profit Rises
(RTTNews) - On Wednesday, Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) reported higher profit in the second quarter of 2026, due to higher interest income.
Net income for the period rose to $29.62 million, from $24.9 million in the same quarter last year. Earnings per share went up to $1.64, from $1.38 in the previous year.
Net interest income for the period rose to $60.9 million, from $54.04 million in the last year.
On the Nasdaq, the shares were trading 2.08 percent up at $73.75.
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