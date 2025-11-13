Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet.

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 36,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,297 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,18 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at