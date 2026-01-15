Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A0JMWA / ISIN: US20451Q1040
|
15.01.2026 01:48:51
Compass Diversified Holdings Q3 Loss Rises
(RTTNews) - Compass Diversified Holdings (CODI) released Loss for its third quarter of -$73.49 million
The company's earnings came in at -$73.49 million, or -$1.20 per share. This compares with -$35.54 million, or -$0.61 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.5% to $472.56 million from $456.55 million last year.
Compass Diversified Holdings earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$73.49 Mln. vs. -$35.54 Mln. last year. -EPS: -$1.20 vs. -$0.61 last year. -Revenue: $472.56 Mln vs. $456.55 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest
