Compucom Software: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Compucom Software präsentierte in der am 07.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Compucom Software mit einem Umsatz von insgesamt 89,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at