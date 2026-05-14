COMSYS legte Quartalsergebnis vor

COMSYS äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 119,28 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COMSYS 90,48 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 205,91 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 196,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 311,60 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 253,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 630,66 Milliarden JPY, während im Vorjahr 614,63 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at