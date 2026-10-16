16.10.2026 06:31:29

Comtech Telecommunications vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Comtech Telecommunications hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,390 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Comtech Telecommunications 66,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 130,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Comtech Telecommunications vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,310 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 249,61 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 499,53 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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