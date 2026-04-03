Conservas Oderich: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Conservas Oderich präsentierte am 31.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,590 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Conservas Oderich mit einem Umsatz von insgesamt 233,6 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,69 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatte Conservas Oderich ein EPS von 3,25 BRL je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Conservas Oderich im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 828,05 Millionen BRL. Im Vorjahr waren 733,02 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at