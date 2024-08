Consolidated Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Consolidated Securities präsentierte in der am 31.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,23 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,51 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 507,7 Millionen INR gegenüber 346,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at