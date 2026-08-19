Constellation Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Constellation Acquisition A äußerte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Constellation Acquisition A -0,030 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at