Constellium Holdco B.V Aktie
WKN DE: A1WY9D / ISIN: NL0010489522
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29.04.2026 12:13:09
Constellium N.V. Q1 Income Climbs
(RTTNews) - Constellium N.V. (CSTM) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $199 million, or $1.42 per share. This compares with $37 million, or $0.26 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.4% to $2.461 billion from $1.979 billion last year.
Constellium N.V. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $199 Mln. vs. $37 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $0.26 last year. -Revenue: $2.461 Bln vs. $1.979 Bln last year.
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