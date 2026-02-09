09.02.2026 06:31:29

Consti Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Consti Group hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Consti Group 0,330 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 92,3 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 95,0 Millionen EUR ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,860 EUR gegenüber 0,910 EUR im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 336,22 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 326,69 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

