Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
|
04.12.2025 14:26:39
Construction sector shrinks at fastest pace since pandemic, survey suggests
Some analysts said the score was a mere fluctuation in the run-up to the Budget.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!