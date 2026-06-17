Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
|
17.06.2026 15:31:01
Consumer Staples ETFs: How PBJ and XLP Stack Up
The State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) offers a low-cost, high-liquidity route to large-cap staples, whereas the Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) uses a proprietary selection process to target niche food and beverage companies.Both funds target the defensive consumer sector but through different lenses. While PBJ uses an Intellidex strategy to select 30 specific food-related stocks based on capital appreciation potential, XLP tracks the consumer staples heavyweights of the S&P 500, offering a more traditional market-cap-weighted profile for defensive investors.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Staples Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Staples Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.