Continental-Aktie steigt: Continental hat in Q2 etwas mehr umgesetzt und operativ verdient als erwartet

Auf Basis der überraschend vorgelegten Eckzahlen lief erneut der hochprofitable Reifenbereich in den drei Monaten außerordentlich gut. Im Unternehmensbereich Automotive fiel dagegen ein operativer Verlust an. Den Ausblick für das laufende Gesamtjahr bekräftigte der Autozulieferer.

Wie der Hannoveraner Konzern mitteilte, erreichte der Umsatz im zweiten Quartal 9,4 Milliarden Euro. Analysten habe einer Umfrage des Unternehmens zufolge nur mit 9,2 Milliarden Euro gerechnet. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 4,4 Prozent. Hier haben Analysten nur mit 4,2 Prozent gerechnet.

Eckdaten geben Continental-Aktie Anschub

Mit Kursgewinnen haben die Aktien von Continental am Mittwoch auf die vorläufigen Quartalszahlen des Autozulieferers reagiert. Zeitweise stiegen sie via XETRA um 1,21 Prozent auf 71,72 Euro. Hinter den Papieren von HelloFresh waren sie der zweitgrößte Kursgewinner im DAX.

Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von soliden Eckdaten in einem schwierigen Umfeld für die Branche. Der Abwärtstrend der Aktie in den vergangenen Wochen lege den Schluss nahe, dass die Anleger mit Blick auf die Zahlen zurückhaltend gewesen seien. Nun gebe es entsprechend Erholungspotenzial.

Jefferies belässt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Continental nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Umsatz und die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) des Autozulieferers und Reifenherstellers lägen knapp über den Erwartungen, der Barmittelzufluss (FCF) dagegen knapp darunter, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion.

