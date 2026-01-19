Continental Controls legte Quartalsergebnis vor

Continental Controls äußerte sich am 16.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Continental Controls hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at