Continental Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Continental Resources äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 555966000,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental Resources ein EPS von 2,40 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,86 Milliarden USD – eine Minderung von 2,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,90 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at