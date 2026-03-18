CONX A präsentierte Quartalsergebnisse

CONX A lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CONX A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CONX A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,8 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at