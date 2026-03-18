|
18.03.2026 06:31:28
CONX A präsentierte Quartalsergebnisse
CONX A lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CONX A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CONX A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,8 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX startet stabil -- DAX eröffnet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche. Der deutsche Leitindex eröffnet die Sitzung mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.