Copa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Copa präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Copa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 25,77 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -36,760 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 346,2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 378,7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at