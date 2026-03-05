Core Scientific: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Core Scientific hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Core Scientific -0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,97 Prozent auf 79,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,880 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -4,390 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 319,02 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 37,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 510,67 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

