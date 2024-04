Corebridge Financial schließt den Verkauf des britischen Lebensversicherungsgeschäfts an Aviva plc ab

Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) gab heute bekannt, dass es den bereits angekündigten Verkauf seines britischen Lebensversicherungsgeschäfts (firmierend als AIG Life Limited) an Aviva plc. abgeschlossen hat.

Die Transaktion ermöglicht es Corebridge, sich auf Life & Retirement Produkte und Lösungen in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren.

J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Finanzberater und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP als Rechtsberater von Corebridge.

Über Corebridge Financial

Corebridge Financial, Inc. ermöglicht es mehr Menschen, in ihrem finanziellen Leben aktiv zu werden. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 380 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2023) ist Corebridge Financial einer der größten Anbieter von Vorsorgelösungen und Versicherungsprodukten in den Vereinigten Staaten. Wir sind stolz darauf, mit Finanzfachleuten und -institutionen zusammenzuarbeiten, um Einzelpersonen dabei zu helfen, eine sichere finanzielle Zukunft zu planen, zu sparen und zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter corebridgefinancial.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube . Diese Verweise mit zusätzlichen Informationen über Corebridge wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen.

Über AIG

American International Group, Inc. (NYSE: AIG) ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. AIG bietet Versicherungslösungen an, die Unternehmen und Privatpersonen in rund 190 Ländern und Gerichtsbarkeiten dabei helfen, ihr Vermögen zu schützen und Risiken durch AIG-Betriebe und Netzwerkpartner zu managen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aig.com . Diese Website mit zusätzlichen Informationen über AIG wurde als Annehmlichkeit zur Verfügung gestellt, und die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in dieser Pressemitteilung enthalten.

AIG ist der Marketingname für die weltweiten Aktivitäten der American International Group, Inc. Alle Produkte und Dienstleistungen werden von Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen der American International Group, Inc. entwickelt oder angeboten. Die Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Ländern und Gerichtsbarkeiten verfügbar, und der Versicherungsschutz unterliegt den Zeichnungsanforderungen und dem Wortlaut der Police. Nicht versicherungsbezogene Produkte und Dienstleistungen können von unabhängigen Dritten angeboten werden. Bestimmte Schaden- und Unfallversicherungen können von einem Surplus-Lines-Versicherer angeboten werden. Surplus Lines-Versicherer beteiligen sich in der Regel nicht an staatlichen Garantiefonds, und die Versicherten sind daher nicht durch solche Fonds geschützt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240408861986/de/