Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
|
14.08.2026 16:09:39
CoreWeave Shares Pause Friday Following Q2 Earnings Beat
This article CoreWeave Shares Pause Friday Following Q2 Earnings Beat originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|CoreWeave – Prognose heizt KI-Hype an (NewsTool)
|
13.08.26
|CoreWeave – Prognose heizt KI-Hype an (NewsTool)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|CoreWeave-Aktie im Höhenflug: Neue Großaufträge und bessere Prognose (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Q2 Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|90,81
|-1,25%
|Q2 Holdings Inc
|55,76
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.