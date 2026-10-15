Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 00:25:02

CoreWeave’s Debt Insurance Costs Just Hit a Record. Can It Keep Funding Its AI Boom?

CoreWeave (NASDAQ:CRWV), one of the leading "neoclouds" racing to meet the seemingly endless demand for artificial intelligence (AI) computing power, is once again making headlines. This time, however, it's not for setting another record sales figure or inking a new deal with OpenAI or Anthropic.

Instead, CoreWeave is in the news because its rather large debt load is getting more expensive to insure. In other words, investors are worried the company could default.

On Thursday, the spread on its five-year credit default swaps (CDS) reached a record level. By midday, it stood at 1,038 basis points, up 164% year over year. 1000 basis points is generally considered in "distressed" territory.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary

mehr Nachrichten

Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hit Co.,Ltd. Registered Shs 891,00 2,30% Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Keep Inc. Registered Shs Unitary 0,13 -5,04% Keep Inc. Registered Shs Unitary

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen