Cormedix präsentierte Quartalsergebnisse

Cormedix hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cormedix -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 809,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 104,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 11,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at