Cormedix Aktie
WKN DE: A2PF3G / ISIN: US21900C3088
|
12.11.2025 18:10:17
CorMedix Shares Rise 7% On Strong Q3 Results
(RTTNews) - CorMedix Inc. (CRMD) shares climbed 6.88 percent to $11.96 on Wednesday after the company reported a sharp turnaround to profit in the third quarter.
A year prior, the biopharmaceutical company reported a net loss of $2.8 million, or $0.05 per share, while this year it reported a net income of $108.6 million, or $1.26 per share. Due to a sharp increase in product sales to $101.5 million, revenue increased from $11.5 million to $104.3 million.
With a volume of 5.4 million shares, the stock fluctuated between $10.75 and $12.89 from its opening price of $11.75 to an average of 3.2 million shares on the Nasdaq. Over the previous 52 weeks, CorMedix has fluctuated between $5.60 and $17.43.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cormedix Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Cormedix stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Cormedix Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cormedix Inc Registered Shs
|9,70
|-4,90%