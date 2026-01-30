Corning: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Corning hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 222,75 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 89,94 ARS je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6 057,27 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 3 498,77 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 569,79 ARS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Corning ein Gewinn pro Aktie von 132,77 ARS in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19 464,94 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12 028,30 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at