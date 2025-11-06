|
Corsair Gaming verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Corsair Gaming hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,560 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz wurden 345,8 Millionen USD gegenüber 304,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
