Corsair Gaming verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Corsair Gaming hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,560 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 345,8 Millionen USD gegenüber 304,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at