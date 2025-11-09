Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
09.11.2025 12:47:00
Could Buying Cameco Today Set You Up for Life?
Nuclear energy is making a comeback, and the world is paying attention. Electrification across the grid is accelerating while data centers to support artificial intelligence (AI) systems are consuming vast amounts of energy and on track to demand even more, adding to the urgent need for fresh sources of reliable, and preferably clean, energy.Enter Cameco (NYSE: CCJ), a leading uranium miner positioned to capitalize on the surging demand for nuclear power. With a plethora of assets and a boost from the Trump administration, Cameco's stock is on the rise. Could buying this stock before the AI boom gets much older help set you up for life? Cameco is one of the world's largest uranium producers. It holds a 70% ownership stake in the high-grade McArthur River uranium mine. Its estimated reserves from that asset are 251 million pounds of uranium, and the mine is expected to run productively until 2044. It also has an 83% stake in the Key Lake uranium mill, which processes the ore to extract the metal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
