Rivian Automotive Aktie
WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034
|
06.12.2025 12:05:00
Could Buying Rivian Automotive Stock Today Set You Up for Life?
Buying Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) requires a leap of faith. That's the big story for the stock, which represents ownership in what is still a start-up business. If everything works out as well as management hopes, Rivian could be a big winner. If things don't work out as well as hoped, the company could struggle to remain a stand-alone business.Here's what you need to consider before buying Rivian if you're thinking you are going to set yourself up for life.There is a saying on Wall Street that there are no free lunches. When it comes to investing in Rivian, this statement suggests that the significant upside opportunity comes with substantial risks. If you are considering buying Rivian, you need to consider what a negative outcome would look like.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Rivian Automotivemehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Rivian Automotive
|15,54
|0,39%
