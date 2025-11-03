Rivian Automotive Aktie
WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034
|Ausblick auf Quartalsbilanz
|
03.11.2025 12:01:00
Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rivian Automotive wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
23 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,739 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,080 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 21 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD - ein Plus von 73,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 874,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,791 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,690 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,30 Milliarden USD, gegenüber 4,97 Milliarden USD im Vorjahr.
