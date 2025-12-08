D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
08.12.2025 01:20:00
Could Investing $10,000 in D-Wave Quantum Make You a Millionaire?
To say the advent of quantum computing has caught investors' attention would be a considerable understatement. It's captivated them. And understandably so.Quantum computers promise to tackle tasks that were unthinkable just a few years ago. Work that would take modern-day artificial intelligence (AI) data centers decades to complete can be done by quantum platforms in a matter of minutes. "Revolutionary" is a more fitting description of the young technology.This, of course, has prompted investors to seek the best way to plug into the revolution. So far, they've found pure plays like Rigetti Computing, IonQ, and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), although powerhouses like IBM and Alphabet are in the business as well.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
