Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
|
06.11.2025 10:59:00
Could Marvell get a buyout bid? Here’s why a SoftBank deal might make sense.
Shares of Marvell Technology rallied in premarket trade on Thursday after a report that SoftBank considered buying the U.S. chipmaker in what would have been a record deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
