Could Microsoft Be a Multimillionaire-Maker Stock?
Tech giant and "Magnificent Seven" member Microsoft (NASDAQ: MSFT) needs no introduction. Many people interact with its products and services on a regular basis, whether that involves using its suite of business productivity programs to get work done, playing video games on its Xbox console, or making connections and networking on social media platform LinkedIn.Investors who bought Microsoft around the time the company went public in 1986 have done remarkably well. In fact, if you'd invested just $300 in the company back then and held on firmly in the decades that followed, you'd have a position worth over $1.4 million now.
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|24 320,00
|-2,37%
|Microsoft Corp.
|412,35
|0,22%
