QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
|
24.11.2025 16:16:32
Could QuantumScape 10x by 2030?
QuantumScape (NYSE: QS) is making major strides toward its long-awaited solid-state battery breakthrough, and investors are beginning to take notice. With fresh partnerships, promising test results, and expanding commercialization efforts, the upside potential is hard to ignore. Could this be the EV stock that surprises everyone?Stock prices used were the market prices of Nov. 14, 2025. The video was published on Nov. 19, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|QuantumScape Corporation
|9,95
|-1,49%