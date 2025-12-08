|
08.12.2025 14:00:08
Could This Fund's $75 Million Bet on ZoomInfo Pay Off After the Stock's 85% Collapse?
On November 14, New York City-based RPD Fund Management disclosed a significant buy of ZoomInfo (NASDAQ:GTM), increasing its position by 725,616 shares in the third quarter, which contributed to an estimated $13.7 million position change.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, RPD Fund Management purchased an additional 725,616 shares of ZoomInfo during the third quarter. The increased stake brought the fund's total holdings in the company to nearly 6.9 million shares with a reported market value of $75.3 million as of September 30.The purchase increased the fund's GTM position to 29.6% of RPD Fund its 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
