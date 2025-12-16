Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
16.12.2025 10:41:00
Could This Underrated AI Company Break Out Next Year?
In the tech world, Nokia (NYSE: NOK) has long been an afterthought. The company has struggled since 2007, when Apple's iPhone came out of nowhere to make its once market-leading cellphones obsolete. Even though it pivoted into telecom equipment in later years, its success has been limited.However, after announcing a partnership with Nvidia on Oct. 28, its stock price spiked. Even though it gave back some of those gains, investors may have good reason to be excited about Nokia for the first time in decades. Here's why the long-awaited breakout in this company could finally happen in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 799,00
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.