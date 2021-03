Coupang-Aktie startet erfolgreich an der Börse: Softbank-Beteiligung mit starkem IPO

Der südkoreanische Online-Versandhändler ist am Donnerstag an die New Yorker Börse gegangen.

Bei der Coupang -Aktie wurde an der NYSE ein Erstkurs von 61,50 US-Dollar festgestellt. Damit lag der Kurs 81 Prozent über dem Ausgabepreis von 35 US-Dollar.

Im Vorfeld war die Preisspanne mehrmals erhöht worden: Nachdem zunächst 27 bis 30 US-Dollar je Anteilsschein im Gespräch waren, wurde die Spanne auf 32 bis 34 US-Dollar erhöht, letztlich resultierte die Nachfrage in 35 US-Dollar. Dies allein hat Coupang und Altaktionären 4,6 Milliarden US-Dollar in die Kassen gespühlt - nach Alibaba der größte ausländisch-stämmige Börsengang in New York aller Zeiten.

Coupang mit Sitz in Seoul zählt zu den größten E-Commerce-Unternehmen des Landes. Mit 12 Milliarden US-Dollar (10,1 Milliarden Euro) hat der Konzern im vergangenen Jahr seinen Umsatz nahezu verdoppelt. Trotz besserer Geschäfte schreibt Coupang aber weiterhin rote Zahlen. 2020 stand unter dem Strich ein Verlust von knapp 475 Millionen Dollar in den Büchern. Im Jahr zuvor war der Fehlbetrag etwa ein Drittel höher ausgefallen. Der japanische Softbank-Konzern ist zu gut einem Drittel an dem Startup beteiligt.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX