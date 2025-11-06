Coupang: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Coupang lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coupang in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,27 Milliarden USD im Vergleich zu 7,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at