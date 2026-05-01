Cousins Properties präsentierte Quartalsergebnisse

Cousins Properties äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Cousins Properties vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 263,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 250,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at